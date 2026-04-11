الأفراح سرادق عزاء.. تفاصيل مصرع 3 شباب في زفة عرسان بالغربية والمنوفية

لم يكن أحد يتوقع أن تتحول لحظات الفرح التي تضاء بالزغاريد وتحاط بابتسامات الأهل والأصدقاء، إلى مشاهد صادمة، ترسمها الدمع وتلطخ بالدماء فخلال ساعات قليلة، انقلبت أفراح بالمحافظات إلى مآتم، بعدما خطفت الطرق أرواح شباب خرجوا للاحتفال فعادوا جثامين في نعوش في محافظتي الغربية والمنوفية.

زفة عروسين تنتهي بمأساة على الطريق الزراعي

في محافظة الغربية، تحولت أجواء البهجة التي صاحبت موكب عروسين إلى فاجعة مؤلمة، بعدما لقي شاب يدعى محمد الذهبي، من أبناء قرية برما، مصرعه في حادث دهس على الطريق الزراعي "طنطا - كفر الزيات".

3تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بمصرع شاب أثناء وقوفه على جانب طريق طنطا – الإسكندرية الزراعي، وتحديدًا عند مدخل قرية منية بيار في اتجاه كفر الشوربجي، بعدما صدمته سيارة ملاكي كانت ضمن زفة عروسين.

وانتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة الشاب بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

رحلة فرح تنتهي بفقد شقيقين في المنوفية

وفي مشهد لا يقل قسوة، خيم الحزن على قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد مصرع شقيقين في حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر.

الشقيقان، ياسين صابر الدجوي وشقيقه مسعد، لقيا مصرعهما أثناء عودتهما من حضور أحد الأفراح، بعدما انقلبت سيارتهما على طريق "بنها – شبرا الحر"، لتتحول رحلة العودة من مناسبة سعيدة إلى نهاية مأساوية.

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي القرية، الذين يستعدون لتشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمقابر مناوهلة، عقب نقلهما من مستشفى بنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على أسباب الحادث وظروفه.