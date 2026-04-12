قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أضا: القمة بين الأهلي والزمالك ستحسم بطل الدوري.. لهذا السبب
نوران ماجد: تعاطفت مع شخصيتي في مسلسل «أولاد الراعي».. وردود الفعل أبهرتني
إمام عاشور يتغزّل في طاهر محمد طاهر بعد هدفه القاتل في سموحة
مفاوضات «إسلام آباد» بين احتواء التصعيد واحتمالات الانفجار الإقليمي.. والمشهد الحالي أمام 3 سيناريوهات
هل يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
أحمد عبدالعزيز: سموحة كان يستحق نقطة أمام الأهلي.. واتحرمنا من ضربة جزاء
«سي إن إن»: تحركات عسكرية إيرانية لدعم المفاوضات مع أمريكا
البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها
«احتشامك لا ينقص من أناقتك».. زيزي عادل تلفت أنظار مُتابعيها بالحجاب | شاهد
ترامب يُهدّد بكين إذا أرسلت لإيران أسلحة.. وسفارة الصين تنكر صحة ذلك
أبرزها المستشفيات والمدن الجامعية.. هؤلاء لا ينطبق عليهم نظام العمل عن بُعد في الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

فريضة الحج
فريضة الحج
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون وجود محرم، مؤكدة أن المعيار الأساسي في هذه المسألة هو "تحقق الأمن" في السفر والإقامة والعودة.

وأشارت الدار إلى أن ابنة السائل التي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، يجوز لها السفر مع والدتها للحج؛ ما دام الطريق مأموناً، والصحبة ثقات.

واستندت الفتوى، إلى ما رواه الإمام البخاري عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، في حديث عدي بن حاتم، الذي بشر فيه بظهور الأمن حتى ترحل المرأة من "الحيرة" لتطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله، وهو ما استنبط منه جماعة من المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها عند تحقق الأمان، معتبرين أن أحاديث النهي السابقة كانت مرتبطة بظروف العصور القديمة التي انعدم فيها الأمن للمسافر المنفرد.

وأشارت الدار إلى أن جمهور الفقهاء، ومنهم مالك والأوزاعي والشافعي، أجازوا للمرأة الخروج لحج الفريضة مع "رفقة مأمونة" أو نساء ثقات حتى وإن لم يكن معها محرم، مستدلين بخروج أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن- للحج في عهد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- تحت رعاية عثمان بن عفان، كما نقلت قول الحسن البصري بأن "المسلم مَحْرَم"، في إشارة إلى أن المجتمع المسلم الآمن يوفر الحماية المطلوبة للمرأة.

وأكدت الإفتاء أن الفتوى المستقرة في العصر الحالي تجيز سفر المرأة عبر وسائل المواصلات الحديثة والمأمونة كالطائرات والسفن والمطارات العامرة، سواء كان السفر لواجب كالحج أو لمندوب أو حتى لمباح، طالما لم تتعرض لمضايقات في شخصها أو دينها، مشددة على أن النهي الوارد في بعض الأحاديث يزول بزوال علته وهي "انعدام الأمن"، فإذا توفرت الحماية والرفقة في القوافل الكبيرة أو الطرق المأهولة فلا حرج عليها شرعاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

جنازة

جنازة مهيبة.. تشييع جثماني شقيقين توفيا في حادث علي طريق بنها الحر

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ترشيحاتنا

ندى أبو فرحات تُعيد الأمل من على خشبة المسرح بمسرحية "حنة" في بيروت

ندى أبو فرحات تُعيد الأمل من على خشبة المسرح بمسرحية «حنة» في بيروت

ضي" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان سوسة الدولي.. و"32B" يتألق بالجوهرة الفضية

ضي يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان سوسة الدولي .. و32B يتألق بالجوهرة الفضية

الفنان محمد رضوان

محمد رضوان يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في فيلم خلي بالك من نفسك

بالصور

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد