ترامب يُهدّد بكين إذا أرسلت لإيران أسلحة.. وسفارة الصين تنكر صحة ذلك

أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن سفارة الصين بواشنطن أنه لا صحة للتقارير حول إرسال بكين الأسلحة لإيران.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين من عواقب مُحتملة لنقل أنظمة الدفاع الجوي إلى طهران فيما ترصد أجهزة الاستخبارات الأمريكية استعدادات الصين لإرسال إمدادات الأسلحة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ستواجه "مشاكل كبيرة" إذا زودت إيران بالأسلحة.

وأدلى بتصريحه للصحفيين قرب البيت الأبيض، معلقاً على بيانات استخباراتية أمريكية، بحسب ما نقلته شبكة CNN .

في التفاصيل، فإنه رداً على سؤال حول تقارير الاستخبارات الأمريكية بشأن احتمالية تزويد الصين لإيران بالأسلحة، قال ترامب: "إذا فعلت الصين ذلك، فستواجه الصين مشاكل كبيرة".

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد انتصرت بالفعل، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات مع إيران.



وفي الوقت نفسه، لم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان قد ناقش هذه المسألة مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

ووفقاً له، من المقرر عقد اجتماع مع الزعيم الصيني مطلع الشهر المقبل في الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر، أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الصين قد تكون بصدد تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي جديدة في الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة، قد تستغل طهران وقف إطلاق النار كفرصة لتجديد مخزوناتها من الأسلحة بدعم من شركاء أجانب.