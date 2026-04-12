الحكومة الإيرانية: المفاوضات ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المُتبقية

وذكرت الحكومة الإيرانية باختتام المحادثات مع أمريكا بعد 14 ساعة لكنها ستستمر رغم بعض الخلافات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر أن المفاوضات الثلاثية لا تزال مستمرة حتى الـ2 صباحا في إسلام آباد، فيما قال الوفد الإيراني إن المحادثات لا تزال في وضع جيد ومن المتوقع استمرارها اليوم الأحد.

وأضاف مصدر مطلع: لم نشهد أي تغيير ملحوظ حتى الآن في المفاوضات رغم تقدم أولي في المحادثات الفنية.

وقالت سي إن إن عن مصدر أمني إيراني إن وضع مضيق هرمز لن يتغير قبل التوصل إلى إطار عمل مشترك لمواصلة المفاوضات.