الوفد الباكستاني يطرح حلًا بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز

قالت وكالة إيرنا الإيرانية عن مصادر لها إن محادثات إسلام آباد انتقلت من مستوى الخبراء إلى الثلاثي الرئيسي للأطراف المعنية.

وذكر مصدر دبلوماسي في الحكومة الباكستانية أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت مباشرة بمشاركة باكستانية.

وأضاف مصدر دبلوماسي في الحكومة الباكستانية أن الوفد الباكستاني طرح حلا بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز.

يتضمن المقترح الباكستاني تسيير دوريات مشتركة في مضيق هرمز.

فيما قالت الحكومة الإيرانية أن المحادثات ستتواصل لجولة أخرى بناء على مقترح باكستاني وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي حيث تم تمديد المفاوضات اليوم الأحد بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد.

وأعلن التلفزيون الإيراني اختتام محادثات استمرت 15 ساعة أمس السبت في اليوم الأول من المباحثات الإيرانية الأمريكية.