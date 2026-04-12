«احتشامك لا ينقص من أناقتك».. زيزي عادل تلفت أنظار مُتابعيها بالحجاب | شاهد

شاركت الفنانة زيزي عادل متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لها بالحجاب خطفت بها أنظار المتابعين.



ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها ترتدي ملابس محتشمة وتوب أسود برقبة عالية وأكمام واسعة، وبنطلون جينز واسع جدًا.



وكتبت زيزي تعليقًا على الصور: “احتشامك لا ينقص من أناقتك كوني إمرأة قوية تثق بنفسها”.

وتفاعل الجمهور مع الصور ، حيث أشاد المتابعون بإطلالتها المحتشمة وارتدائها الحجاب، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة جدا"، "أميرة بحجابك"، "زي القمر"، "ربنا يهديكي دايما".



وقد احتفلت المطربة المعتزلة زيزي عادل بعيد ميلادها ، حيث تعد من أشهر الاصوات التى خرجت من برنامج المسابقات الشهير ستار أكاديمي ، وحققت بعدها نجاحات كبيرة .

وخلال السنوات الماضية اتخذت زيزي عادل قرار فاجىء الجميع ، حيث إعتزالها الفن وبعدها بفترة أرتدت الحجاب .