الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

آية التيجي

في ظل البحث المستمر عن حلول طبيعية للعناية بالبشرة، يبرز ماء الليمون كواحد من أبسط وأقوى المشروبات الصحية التي تمنحكِ نضارة طبيعية دون تكلفة أو تعقيد. 

فوائد ماء الليمون للبشرة والشعر

ولا يقتصر إضافة الليمون إلى الماء فقط على الطعم المنعش، بل يمتد تأثيره ليغذي الجسم من الداخل وينعكس بشكل مباشر على صحة البشرة والشعر، وفقا لما نشر في موقع prevention، ومن أهم فوائده:

ـ فيتامين C.. العنصر السحري لنضارة البشرة:

ويُعد الليمون مصدرًا غنيًا بـفيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن التلوث وأشعة الشمس.

كما يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يعزز مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ليمنحكِ بشرة مشدودة وأكثر إشراقًا.

ـ ترطيب عميق يمنحكِ بشرة صحية:
يساهم شرب ماء الليمون في زيادة ترطيب الجسم، وهو من أهم أسرار جمال البشرة. فالحفاظ على مستوى جيد من السوائل يساعد في تقليل جفاف الجلد ويمنحه مظهرًا ممتلئًا وحيويًا، مما يجعل الوجه يبدو أكثر نضارة وانتعاشًا.

ـ تعزيز صحة الشعر ولمعانه:

لا تتوقف فوائد ماء الليمون عند البشرة فقط، بل تمتد إلى الشعر أيضًا، حيث يساعد على تقوية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة. كما يساهم في تحسين الدورة الدموية، ما يمنح الشعر مظهرًا أكثر كثافة ولمعانًا.

ـ تقليل الانتفاخ وتحسين ملامح الوجه:
يساعد ماء الليمون في دعم عملية الهضم وتقليل احتباس السوائل داخل الجسم، وهو ما ينعكس على تقليل الانتفاخ خاصة في الوجه، ليبدو أكثر تحديدًا وحيوية. كما يساهم البوتاسيوم الموجود فيه في تحقيق توازن السوائل داخل الجسم.

ـ طاقة ونشاط لبشرة أكثر إشراقًا:
الإرهاق من أبرز أسباب شحوب البشرة، وهنا يأتي دور ماء الليمون الذي يساعد في تعزيز الطاقة بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات، ما ينعكس على مظهر صحي ومشرق طوال اليوم.

ـ دعم فقدان الوزن بطريقة طبيعية:
يساعد تناول ماء الليمون بانتظام على تعزيز الشعور بالشبع وتنشيط عملية الأيض، ما يدعم فقدان الوزن بشكل صحي. ومع الحفاظ على وزن متوازن، تظهر البشرة بشكل أكثر صفاءً ويبدو الجسم أكثر رشاقة.

نصيحة مهمة لتجنب مخاطر ماء الليمون

ورغم فوائد ماء الليمون، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة، مع الحرص على شربه مخففًا لحماية الأسنان من تأثير الحموضة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد

اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد