نظام غذائي لمرضى حصى الكلى .. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

تلعب التغذية السليمة دورًا محوريًا في الوقاية من حصى الكلى وعلاجها، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تقلل من تكوّن الحصوات داخل الكلى، بينما قد تزيد أطعمة أخرى من احتمالية الإصابة بها.

أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى

يؤكد خبراء التغذية أن اتباع نظام غذائي متوازن مع الإكثار من شرب السوائل يعد من أهم خطوات حماية الكلى، وفقا لما نشر في موقع onlymyhealth.



وينصح الأطباء بإدخال مجموعة من الأطعمة الصحية إلى النظام الغذائي، ومنها:

ـ منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي لاحتوائها على الكالسيوم الذي يقلل امتصاص الأوكسالات.

ـ الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في تقليل تكوّن الحصوات.

ـ الحمضيات وخاصة الليمون الذي يساهم في منع تكتل البلورات داخل الكلى.

ـ الحبوب الكاملة والأطعمة النباتية لدعم صحة الجهاز البولي.

أطعمة يجب مرضى حصى الكلى تجنبها

وهناك أطعمة قد ترفع خطر تكوّن حصوات الكلى، مثل:

ـ الإفراط في تناول الملح.

ـ السكريات المضافة خاصة الفركتوز.

ـ اللحوم الحمراء والمصنعة بكثرة.

ـ المشروبات الغازية خصوصًا الكولا.

أطعمة تحتوي على أوكسالات عالية

وينصح بتقليل تناول بعض الأطعمة التي قد تزيد من الحصوات مثل:

السبانخ.

الشمندر.

المكسرات.

الشوكولاتة.

الشاي.

منتجات الصويا.

ويُفضل تناول هذه الأطعمة باعتدال مع مصادر الكالسيوم لتقليل امتصاص الأوكسالات.

أهمية شرب الماء

وشرب الماء بكميات كافية يوميًا (2.5 إلى 3 لترات) يساعد على تقليل تركيز الأملاح في البول، ويقلل بشكل كبير من خطر تكوّن الحصوات، كما أن لون البول الفاتح يعد مؤشرًا جيدًا على الترطيب السليم.