«سي إن إن»: تحركات عسكرية إيرانية لدعم المفاوضات مع أمريكا

أفادت شبكة «سي إن إن» أن مسؤولين عسكريين إيرانيين وصلوا إلى باكستان لتقديم الدعم والاستشارة لوفد طهران المفاوض أمام الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة «فارس» نقلًا عن مصدر مطلع أن المحادثات ستتواصل لجولة أخرى، بناءً على مقترح باكستاني وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن مفاوضات إسلام آباد المكثفة شهدت تبادل العديد من النصوص والرسائل.

وأضاف المتحدث أن القضايا التفاوضية الرئيسية تمت مناقشتها، بما في ذلك مضيق هرمز والملف النووي.

وأشار إلى أن نجاح العملية الدبلوماسية في إسلام آباد مرهون بمدى جدية الطرف الآخر وحسن نيته، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات يعتمد على تجنب المطالب المفرطة وغير القانونية، وقبول الحقوق المشروعة لإيران، مضيفًا: «لن ننسى تجربة نكث الولايات المتحدة لوعودها وسوء نياتها، ولن نغفر جرائمها مع الكيان الصهيوني».

واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحاتها بالتأكيد على العزم على استخدام جميع الوسائل، بما فيها الدبلوماسية، لضمان المصالح الوطنية، معتبرة أن الدبلوماسية بالنسبة لإيران هي امتداد للحرب التي يخوضها المدافعون عن البلاد.