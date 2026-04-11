قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي وسموحة بالدوري
تصعيد بحري جديد .. مسؤول إيراني : لن نسمح بعبور أي سفينة دون ترخيص مسبق
برشلونة يحسم الديربي أمام إسبانيول ويعزز موقعه في الصدارة
دمرنا قدراتهم.. نتنياهو: إيران لا تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم
وزير المالية: زيادة الأجور 21% لتحسين دخول العاملين والخدمات.. وتكلفتها تتجاوز 100 مليار جنيه
سيراميكا كليوباترا يسجل الهدف الأول في شباك إنبي بقدم بلحاج
واشنطن تشدد قبضتها الأمنية.. إلغاء الإقامة الدائمة لإيرانيين مرتبطين بطهران تمهيدا لترحيلهم
حريق بـ قصر العيني وإجلاء 40 مريضًا | تفاصيل الماس الكهربائي بالمستشفى
لقاءات رفيعة المستوى.. تعليق قوي من أحمد موسى على مفاوضات طهران وواشنطن في باكستان | بث مباشر
أحمد موسى : ترامب عايز الحرب مع إيران تتوقف عشان عنده انتخابات تجديد نصفي
إنهاء صراعات الطلاق .. الحمامصي يقترح إلغاء تبديد المنقولات
أحمد موسى: العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تتجه الأنظار إلى مقترح بقانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة بعد الطلاق، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، ويضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة لهذا الملف الحيوي.

حد أدنى للنفقة وثلث ثروة الزوج

ويعالج المقترح أحد أبرز الإشكاليات في الواقع العملي، وهي تفاوت تقدير نفقة الزوجة، حيث نص على وضع حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف جنيه، بما يضمن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. 

وفي الوقت نفسه، ترك المشروع للقاضي سلطة تقدير زيادة النفقة وفقًا لظروف كل حالة، بما يحقق التوازن بين القدرة المالية والاحتياجات الفعلية على أن تحصل الزوجة على ثلث ثروة الزوج حال الدخو

إعادة تنظيم الحضانة

وفي خطوة تستهدف تحقيق توازن أكبر داخل الأسرة، نص المشروع على أن تكون الحضانة للأم في المقام الأول، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، في توجه يعكس إدراكًا لأهمية دور الأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والتربوي للصغير.

تحديد سن الحضانة مع مرونة قضائية

كما اقترح المشروع تحديد حد أدنى لسن الحضانة يبلغ 9 سنوات لكل من الولد والبنت، بما يضمن استقرار الطفل في سنواته الأولى، مع منح القضاء سلطة مدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وهو ما يوفر مرونة تشريعية تراعي اختلاف الحالات.

الاستضافة بدلًا من الرؤية لتعزيز الروابط الأسرية

ومن أبرز ملامح التعديل، استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بحيث يتمكن الطفل من قضاء وقت فعلي مع والده لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يعزز الروابط الأسرية، ويمنع شعور الطفل بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين.

زواج الحاضنة لا يسقط الحضانة تلقائيًا

وأكد المشروع أن زواج الحاضنة لا يؤدي بشكل تلقائي إلى سقوط حقها في الحضانة، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.

الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الأسرة مقترح قانون الأسرة قانون الاسرة الاحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد

اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

بالصور

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

سيارات 2026

تحذير .. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض بعد الفسيخ والرنجة اذهب للطبيب فورا

الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد