مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

تحدث يورجن كلوب مرة أخرى عن مشاجرته مع محمد صلاح خلال تعادل ليفربول مع وست هام يونايتد.

مجددا، قلل يورجن كلوب من مشاجرته العلنية مع محمد صلاح خلال التعادل نهاية الأسبوع الماضي مع وست هام يونايتد.

واشتبك الثنائي على الخطوط الجانبية قبل تقديم صلاح كبديل لليفربول، حيث يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا غير معجب بتبديله في وقت متأخر فقط، وتبادل داروين نونيز الكلمات الغاضبة، ولعب بعد ذلك دور صانع السلام وهو يقود صلاح بعيدًا.

وقلل كلوب من أهمية الحادث بعد صافرة النهاية، وكشف أنه تحدث إلى صلاح في غرفة تبديل الملابس واعتبر أن الوضع قد تم حله.

ومع ذلك، تصدر صلاح عناوين الأخبار عندما كان يسير عبر المنطقة المختلطة في استاد لندن، ورفض طلب إجراء مقابلة من الصحفيين، حيث أعلن بدلاً من ذلك أنه "ستكون هناك نار" إذا تحدث.

كان كل من كلوب وصلاح في حالة معنوية جيدة عندما تم تصويرهما في التدريب يوم الخميس، بينما رفضت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع الإشارة إلى أن المهاجم قد يغادر أنفيلد هذا الصيف بسبب الخلاف.

وفي مواجهة وسائل الإعلام للمرة الأولى منذ رد فعل المصري المختلط، قلل الألماني مرة أخرى من الخلاف قبل مباراة ليفربول على أرضه مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

حل الأمر تماما. لا توجد مشكلة

وقال: "لقد تم حل الأمر تماما. لا توجد مشكلة". "إذا لم نكن نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، فأنا لست متأكدًا من كيفية التعامل مع الأمر. لكننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة ونحترم بعضنا البعض كثيرًا، لذا لا توجد مشكلة حقًا".

وتابع: "أعتقد أن لدينا الحق في التعامل مع هذا النوع من الأشياء بشكل مستقل تمامًا عن أي توقعات من الخارج. نحن موافقون تمامًا على ذلك. هذه ليست قصة".

واختتم كلوب: "لكن بشكل عام، أفضل موقف هو أن يكون الجميع في أفضل مكان ممكن. نحن نفوز بالمباريات، ونسجل الكثير من الأهداف، نعم، ربما لم يكن الوضع على هذا النحو تمامًا لأن مو لم يكن ليجلس على مقاعد البدلاء في المقام الأول. كل هذا يتوقف على بعضنا البعض".