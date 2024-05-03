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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أزمته مع محمد صلاح في ليفربول .. قرار رسمي من كلوب

يورجن كلوب
يورجن كلوب

كشفت تقارير صحفية عن الفريق الجديد للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن نادي ليفربول بعد خسارة جميع البطولات.

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وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول قرر عدم التعاقد مع أى فريق خلال المرحلة المقبلة أو الموسم المقبل ولديه فرصة في الحصول علي راحة وأنه بعد موسم سيختار فريقه الجديد.


تقام مباراة ليفربول أمام توتنهام ضمن مباريات الجولة الــ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي البريميرليج في لقاء قوي بين الفريقين في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات البريميرليج يوم الأحد الموافق 5 مايو.

ليفربول

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