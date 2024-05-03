بطولة إفريقيا للطائرة| سوكوسيم السنغالي يحصد المركز التاسع بالفوز على مشعل بجاية الجزائري

حصد فريق سوكوسيم السنغالي، المركز التاسع، في البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة سيدات، المقامة بالنادي الأهلي؛ بعدما فاز على مشعل بجاية الجزائري بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

أقيمت المباراة داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، وسيطر خلالها الفريق السنغالي على أحداث المباراة بشكل كامل بفضل الضربات القوية والدفاع الصلب على الشبكة.

وفاز سوكوسيم السنغالي بالشوط الأول بنتيجة 25 - 22، وفي الشوط الثاني فاز بنتيجة 25 - 19، قبل أن يحسم الشوط الثالث والأخير بنتيجة 25 - 17.