طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كوكيز الفستق السريع، فيما يلي…
مقادير كوكيز الفستق السريع
1 كوب دقيق
1 كوب زبدة فستق
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة ماء ورد
للوجه:
نصف كوب زبدة فستق
فستق مجروش
طريقة تحضير كوكيز الفستق السريع
نخلط الدقيق مع زبدة الفستق والفانيليا وماء الورد حتى يتجانسوا
نشكل الخليط كرات و نقوم بعمل تجويف بالمنتصف
ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 إلى 12 دقيقة
نتركه ليبرد
نضع في تجويف البسكوت زبدة الفستق و نزيين بالقستق المجروش و يقدم بالهنا و الشفا