بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن مرض الفنان أحمد رزق، حيث أجرى عملية تغيير عظم الفك مما أدى إلي منعه من الكلام نهائيا.

نرصد لكم فيما يلي ابرز أسباب تغيير عظم الفك بعد إصابة الفنان أحمد رزق.

يتم دعم الأسنان بواسطة عظم الفك، وهو جزء أساسي من بنية الوجه وهو ضروري للتحدث والمضغ بشكل مريح. على هذا النحو، يمكن أن يؤدي فقدان عظم الفك إلى تغيير مظهرك والتأثير على جودة الحياة بشكل عام.

أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق

بشكل عام، ينجم فقدان عظم الفك عن فقدان الأسنان أو أمراض اللثة أو حالة طبية أخرى تؤثر على كثافة العظام. إذا تم تجاهل الحالة، فقد تستمر في فقدان أسنانك، أو تعاني من ضمور الوجه أو انهياره، وتجد أنه لا يمكن تنفيذ إجراءات ترميم الأسنان المختلفة.

يتضمن العلاج ترقيع العظام، إلى جانب إجراءات مثل زراعة العظام لتحفيز نمو العظام.

أسباب تغيير عظم الفك

الصدمة – الأحداث التي تتسبب في سقوط أحد الأسنان تتسبب في توقف تحفيز العظام؟ سيؤدي نقص تحفيز العظام إلى تدهور عظم الفك في تلك المنطقة بالذات.

خلع الأسنان – بمجرد إزالة سن بالغ، سيبدأ عظم الفك الخاص بك في التدهور على الفور، إلا إذا قمت باستبدال السن بزراعة.

أطقم الأسنان - أطقم الأسنان غير المثبتة مصممة لتوضع فوق أنسجة اللثة، هذا النوع من أطقم الأسنان لا يحفز عظم الفك، بالإضافة إلى ذلك، يتم امتصاص البنية العظمية الأساسية ببطء بسبب فقدان الأسنان الحقيقية.

تركيب الجسور – علاج شائع لاستبدال الأسنان المفقودة، يمكن أن يتسبب تركيب الجسور أيضًا في تدهور عظم الفك في المسافة بين الأسنان المثبتة للجسر.

تشوهات العض - يشير الانسداد أو "العضة" إلى الطريقة التي تتناسب بها الأسنان مع بعضها البعض. يمكن أن تؤدي تشوهات العض طويلة الأمد إلى قوى بدنية غير طبيعية تؤدي إلى تعطيل توازن العلاقة الإطباقية بين الأسنان العلوية والسفلية والفكين، ونتيجة لذلك، يمكن أن يحدث تدهور العظام في بعض الأسنان.



المصدر:faceandjawsurgery

