تعليق غير متوقع من ناقد فني للموضة على فستان أصالة في أبوظبي|شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

وتألقت أصالة في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا اتسم ببطانة باللون البيج والقماش الشيفون ذات اللون الأزرق المطرز بالكامل.

وعلّق ناقد الموضة إيلي حنا على إطلالة أصالة في أبو ظبي قائلاً:"الفستان كتير حلو وشيك وراقي وفخم ولايق عليها كتير... بس ما حبيت الأكمام!!."



وتابع: "كنت بفضل يكونوا أضيق او يكونوا شفافين اكثر او ما يكونوا موجودين من الأساس لأنهم قللوا من جمال الفستان، المكياج حلو و الشعر مهضوم تغيير عن المعتاد، و بعطي الاطلالة 8.25/10."

أصالة



