عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق غير متوقع من ناقد فني للموضة على فستان أصالة في أبوظبي|شاهد

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

txt

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

txt

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

وتألقت أصالة في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا اتسم ببطانة باللون البيج والقماش الشيفون ذات اللون الأزرق المطرز بالكامل.

وعلّق ناقد الموضة إيلي حنا على إطلالة أصالة في أبو ظبي قائلاً:"الفستان كتير حلو وشيك وراقي وفخم ولايق عليها كتير... بس ما حبيت الأكمام!!."


وتابع: "كنت بفضل يكونوا أضيق او يكونوا شفافين اكثر او ما يكونوا موجودين من الأساس لأنهم قللوا من جمال الفستان، المكياج حلو و الشعر مهضوم تغيير عن المعتاد، و بعطي الاطلالة 8.25/10."

أصالة


 

أصالة أحدث أعمال أصالة أزمات أصالة أسرة أصالة أصالة أحدث الأغاني أصالة بإطلالة ساحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

شبانة: مصطفى شوبير أنقذ الأهلي أمام الإسماعيلي.. وكولر أخطأ في التشكيل

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

70 عاما على أول عُملة وطنية.. موعد طرح الـ 20 و50 جنيها الفضية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. ناقدة فنية: محمد علاء فى بين السطور أثبت استحقاقه مكانة أعلى .. عبد الباسط حمودة يُحيي حفل عيد الحب بساقية الصاوي

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

منى زكي بفستان قصير في العرض الخاص لفيلم رحلة 404| شاهد

بعد تشويه وجهها.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

بالجينز الملفت.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي

أحمد عبدالحليم: الزمالك يعيش فترة جيدة مع جوميز.. وسامسون وزياد كمال يستحقان الفرصة

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

بإمكانيات جبارة وتصميم مريح .. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات

كيف أفتح صفحة جديدة مع الله بعد رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد فني للموضة على فستان أصالة في أبوظبي|شاهد

أول سيارة دفع رباعي من لامبورجيني Urus SE

بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ