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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ياسمين عز في الفيديو بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت بليزر ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المزين بالنقوش ذات اللون الأسود.

ولفتت ياسمين عز الأنظار في أحدث ظهور لها بمجموعة متنوعة من المجوهرات و الاكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

ياسمين عز 
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