ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك خلال إستضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة القديرة إسعاد يونس.

ظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة ملفتة،حيث ارتدت بدلة من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، واتسمت بطباعة الفهد Leopard Print، وقد بلغ سعر القميص ذو الرباط فيها إلى 2145 دولار، أي ما يعادل 103 ألف جنيه مصري، أما البنطلون الذي حمل نفس الخامة والطباعة، يصل سعره إلى 1745 دولار، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.