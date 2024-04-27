ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من حفل خطوبة يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وسط أجواء عائلية.

خطفت ابنة حسام حسن الأنظار في الصور بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ابنة حسام حسن حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة حسام حسن على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.

ابنة حسام حسن

ابنة حسام حسن