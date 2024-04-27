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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لهما.

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ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

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في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

وجذبت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ظهرت بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المجسم الذي كشف عن رشاقتها.

وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش باللون الفضي وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

زوجة ماجد المصري
ماجد المصري زوجة ماجد المصري رانيا ابو النصر إطلالة زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري تثير الجدل بانوثتها رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري

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