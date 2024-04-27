زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لهما.

وجذبت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ظهرت بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المجسم الذي كشف عن رشاقتها.

وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش باللون الفضي وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.