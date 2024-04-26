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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

عبير صبري
عبير صبري

تحتفل اليوم 26 إبريل الفنانة عبير صبري  بعيد ميلادها 53، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر لازالت تحافظ على شبابها.

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تحرص عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، على مشاركة متابعيها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها.


تخطف عبير صبري الأنظار خلال ظهورها في المهرجانات والمناسبات الرسمية بفساتين السهرة الراقية و المتنوعة و الغير تقليدية.


تتميز فساتين عبير صبري بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلي أنها متناسقة مع قوامها وتبرز رشاقتها، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة.


أما من الناحية الجمالية، تعتمد عبير صبري على  تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج المتناسقة مع ملامحها.
 

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري
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