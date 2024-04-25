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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

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تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون جينز.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

 

ظهرت ابنة مي عمر في الصور بفستان بسيط باللون الفوشيا و ذا أكمام مكشوفة، وانتعلت حذاء صيفي مسطح باللون الذهبي.

 

 

مي عمر و محمد سامي
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