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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأحمر الجريء| هند صبري تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

هند صبري
هند صبري

حرصت الفنانة التونسية هند صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

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ظهرت هند صبري الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت هند صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي أنيق، تزينت بمجموعة من المجوهرات والأكسسورات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياجً التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة .
 

هند صبري

 

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