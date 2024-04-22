تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

حرصت الفنانة نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في السعودية.

ظهرت نجوى كرم في الحفل بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على فستان نجوى كرم خلال حضورها عرض ازياء في العلا بالسعودية قائلا:"مش بس نجوى تغيرت شكليا بالفترة الاخيرة.. كمان ستايلها تغير ١٨٠ درجة... راحت من الفساتين اللي كررتها لاكثر من ١٠ سنوات لستايل مختلف تماما."



تابع:"الفستان حلو و شيك و بسيط ك تصميم.. وكالعادة جسم نجوى بيلعب دور مهم باعطاء جمال للقطعة يلي لابستها…و بعطي الاطلالة 8/10."