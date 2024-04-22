عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم

حرصت الفنانة نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في السعودية.

txt

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

txt

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

ظهرت نجوى كرم في الحفل بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على فستان نجوى كرم خلال حضورها عرض ازياء في العلا بالسعودية قائلا:"مش بس نجوى تغيرت شكليا بالفترة الاخيرة.. كمان ستايلها تغير ١٨٠ درجة... راحت من الفساتين اللي كررتها لاكثر من ١٠ سنوات لستايل مختلف تماما."
 

تابع:"الفستان حلو و شيك و بسيط ك تصميم.. وكالعادة جسم نجوى بيلعب دور مهم باعطاء جمال للقطعة يلي لابستها…و بعطي الاطلالة 8/10."

نجوى كرم
نجوى كرم أحدث إطلالات نجوى كرم أخر أعمال نجوى كرم أسعار تذاكر نجوي كرم أسرار جمال نجوى كرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند نقع الجوز قبل الأكل؟

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

ترشيحاتنا

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره

مشروع شركات تأمين أجنبية لأول مرة في مصر.. إيه الحكاية؟

استجابة لخطاب الأهلي.. الشباب والرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول بعثة مازيمبي

جراح فلسطيني: انتخابي رئيسا لجامعة "جلاسكو" يعكس تفهم الجيل الجديد لقضيتنا

الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو

مثال للتكافل .. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ