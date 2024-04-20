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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نسرين طافش ب فستان طويل ذا أكتاف مكشوفة أتسم بدرجات اللون البرتقالي الغامق المطرز ببعض التطريزات البسيطة.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

علق ناقد الموضة أحمد عبد اللطيف، على إطلالة نسرين طافش الأخيرة قائلا:"للاسف اللوك مش موفق ، اولا اللون ابدا مش مناسبها."

تابع:" ثانيا الفستان شوية كتير في قصص ، كنت بفضل يكمل straight  ، والشعر كان اوفر وشوي بعيد عن vibes الفستان."
 

نسرين طافش

 

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