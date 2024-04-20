فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة لها برفقة الفنانة فيفي عبده.

وظهرت فيفي عبده في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الكحلي مع قميص طويل ذا أكمام طويلة باللون الرمادي ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت فيفي عبده حذاء دا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.