بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها في الجونة.

ظهرت بوسي في الصور بإطلالة عصرية، مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم بالريش وبالقماش الذي لا يحمل أي تطريزات.

قد حمل فستان بوسي توقيعNERVI، وبلغ سعره 1663 دولار أمريكي ، أي ما يعادل إلى 80 ألف جنيه مصري.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة و جذابة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.