نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع بليزر بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.