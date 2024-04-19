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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يسرا تبهر متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت يسرا في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بليزر بنفس اللون مع اللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يسرا
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