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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة| لن تتوقع

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا خلال إحيائه حفلا غنائي في الغردقة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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ظهر عمرو دياب في الحفل بإطلالة كاجوال وشبابية كعادته، حيث ارتدى بنطلون جينز مع تي شيرت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

نسق عمرو دياب مع إطلالتها قميص نصف كم اتسم بأنه جمع بين اللون الأسود المزين بالنقوشات البيضاء،  مما زاد من أناقته ونالت إطلالته إعجاب متابعيه.

وقد حمل قميص عمرو دياب في حفل الغردقة توقيع دار الأزياء   All Saint،  فيما بلغ سعره  192 دولار، أي ما يقرب  9 آلاف جنيه. 

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