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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب اتسم بصيحة الكم الواحد وكشف عن بطنها ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

أكملت ياسمين الخطيب إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.

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