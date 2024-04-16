بعد الادعاء بأنها رجل.. معلومات جديدة عن قضية زوجة ماكرون| تفاصيل

عوقبت امرأتان زعمتا زوراً أن السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون ولدت رجلاً، وذلك بغرامات رمزية تم تخفيضها عند الاستئناف، حسبما ظهر اليوم.

وفي المقابل، ادعت كلتاهما أنهما تعرضتا "للترهيب من قبل السلطات" حيث حاول أعضاء "شديدي الحماية" في مؤسسة باريس، التستر على "سر من أسرار الدولة".

تم إحياء تفاصيل القضية الغريبة التي تركز على زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون البالغة من العمر 70 عامًا يوم الجمعة، بعد أن تحدثت ابنتها علنًا عن الاتهامات لأول مرة.

وقالت تيفين أوزيير، 40 عاماً، في العدد الأخير من مجلة باريس ماتش: "يساورني القلق بشأن مستوى المجتمع عندما أسمع ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول كون والدتي رجلاً".

وناقشت أوزيير أيضًا مدى الجرح الذي ظلت تعاني منه بعد أن اكتشفت عندما كانت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أن والدتها المعلمة كانت تواعد المراهق إيمانويل ماكرون.

كان السياسي المستقبلي يبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما بدأ علاقة مع بريجيت أوزيير، وهي أم لثلاثة أطفال، وكانت تبلغ من العمر 40 عامًا في ذلك الوقت، وكانت تقوم بتدريس الدراما في مدرسة لا بروفيدانس الثانوية في أميان، شمال فرنسا.

بينما كان الفرنسيون يناقشون الحياة الشخصية غير التقليدية لرئيس دولتهم، حصلت MailOnline على تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في كاين في يونيو الماضي.

ويشير الأمر إلى اثنين من المتهمين – أماندين روي، عرافة تبلغ من العمر 52 عامًا، وناتاشا ري، 48 عامًا، التي قدمت نفسها كصحفية مستقلة.

وظهرت كلتاهما في مقطع فيديو على موقع يوتيوب مدته أربع ساعات في ديسمبر 2021، زعمتا فيه أن بريجيت ولدت كطفل رضيع يدعى جان ميشيل تروجنيوكس في عام 1953.

وهذا في الواقع اسم شقيق بريجيت، وكان اسم السيدة ماكرون بريجيت ترونيو قبل زواجها الأول.

وزعم المدعى عليهما أيضًا أن زوج بريجيت الأول، أندريه لويس أوزيير، لم يكن موجودًا فعليًا قبل وفاته المبلغ عنها في عام 2020، عن عمر يناهز 68 عامًا.

وفرض قاض في ليزيو، نورماندي، غرامة على المرأتين بما يعادل 1700 جنيه إسترليني لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة التشهير.

ولكن بعد الاستئناف، تم تغريم روي ما يعادل 850 جنيهًا إسترلينيًا فقط، وتم تعليق 1300 جنيه إسترليني من الغرامة البالغة 1700 جنيه إسترليني، ما يعني أنها اضطرت إلى دفع 400 جنيه إسترليني فقط.

ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة كاثرين وجان لويس أوزيير، وهما زوجان ليس لديهما أطفال ويعيشان في دوفيل، نورماندي.

كان جان لويس أوزيير في السابق عم بريجيت ماكرون، عندما كانت بريجيت متزوجة من أندريه لويس أوزيير.

ادعت ناتاشا راي أن جان لويس أوزيير قام بتزوير وثائق إدارية لإخفاء "سر من أسرار الدولة" - أي أن زوجته أنجبت جميع أطفال بريجيت الثلاثة، بما في ذلك تيفين أوزيير.

لكن جان لوي أوزيير قال للمحكمة: "لقد عملت مع بريجيت حتى نهاية الثمانينيات، وأستطيع أن أؤكد لكم أنها ليست رجلا".

كانت الشكوى الأصلية ضد راي وروي تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة وانتهاك حقوق الصور وانتهاك حقوق الشخصية، لكن القضية النهائية كانت تتعلق بالتشهير.

وقال فريديريك بيشون، محامي الدفاع عن راي، إن تحقيقها بشأن السيدة ماكرون "تم بحسن نية" وبما يتماشى مع المادة 10 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في حرية التعبير.

وأعرب عن غضبه لأن موكلته "وضعت في حجز الشرطة مرتين خلال القضية"، قائلا: "لقد صدمت من الوسائل غير المتناسبة التي استخدمتها السلطات لإسكاتها".

وأضاف بيشون: "يبدو أن هذا بمثابة تخويف قادم من أشخاص يتمتعون بحماية فائقة، إذا كانت الأطروحات التي تطورها بعيدة المنال، فلماذا تلاحقها بهذه الطريقة؟

"موكلي ليس ثريًا جدًا، على الأقل أقل بكثير من أولئك الغاضبين منها".

قبلت جميع الأطراف في القضية "الغرامات الرمزية" التي صدرت في الاستئناف كتسوية نهائية لما أصبح إحراجًا كبيرًا للسيد والسيدة ماكرون.

التقط اليمين المتطرف الشائعات المتعلقة برهاب المتحولين جنسياً حول السيدة ماكرون في عام 2022، بينما كان الرئيس يقوم بحملته الانتخابية لإعادة انتخابه.

استخدمت المجموعات، بما في ذلك السترات الصفراء (السترات الصفراء) وأولئك الذين يحتجون على لقاحات كوفيد، هذه المزاعم لمهاجمة ماكرون.

تمت إزالة الفيديو الذي أنتجه Rey and Roy من YouTube منذ ذلك الحين.

ولم يعلق قصر الإليزيه بعد على تعليقات تيفين أوزيير، التي تروج لروايتها الجديدة - وهي دراما قانونية بعنوان "Assizes"، في إشارة إلى محكمة جنائية.

كان هذا على الرغم من العناوين الرئيسية الصاخبة في جميع أنحاء فرنسا، مثل واحد في حفل غالا، والذي نصه: "شائعة معادية للمتحولين جنسيا حول بريجيت ماكرون: لماذا تشعر ابنتها تيفين بالقلق".

وقالت أوزيير في المقابلة التي نُشرت يوم الخميس، والتي ناقشت فيها أيضًا معرفة علاقة والدتها بماكرون، ما أدى إلى طلاق والديها: "لقد تعلمت الكثير عن الطبيعة البشرية".

وقالت عن الشائعات المتعلقة برهاب المتحولين جنسيا: "أعلم أنه في هذه اللحظات، يجب علينا التركيز على الأساسيات والمضي قدما دون مراعاة الانتقادات".

'الهجمات والغيبة والأحكام. لم يكن عصر الشبكات الاجتماعية بعد، لكننا كنا في بلدة إقليمية صغيرة. كل شيء معروف.

"وعلى الرغم من كل هذا، فقد وقفوا شامخين. لقد اكتسبت عقلًا متفتحًا، ورغبة في المضي قدمًا دون الاستماع إلى الضوضاء المحيطية، واكتسبت قدرًا أكبر من التسامح.

وقالت السيدة أوزيير إنها شعرت بالانزعاج بشكل خاص لأن والدها المهين، أندريه لويس أوزيير، أُجبر على مغادرة منزل العائلة في عام 1994، على الرغم من أنه لم يطلق بريجيت حتى عام 2006، مما سمح لماكرون بالزواج منها بعد عام.

وأضافت أوزيير: "إن الانفصال العائلي يمكن أن يكون حزناً وفرصة". "يمكن أن تكون إعادة التركيب بمثابة إثراء."

وتابعت: "لدي أب محبوب وزوج أمي".

المصدر: dailymail.