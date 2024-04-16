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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون البيج مع بلوزة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ ميريهان حسين في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على تسريحة الشعر الذيل حصان، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية مما كشف عن جمالها.

ميريهان حسين 
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