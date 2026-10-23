يوم مصري خالص.. محمد صلاح وإبراهيم عادل يتألقان في الدوري الأوروبي

تألق ابراهيم عادل نجم نورشيلاند الدنماركي ومحمد صلاح نجم طرابزون التركي أمس خلال مشاركتهما مع فرقهما في دوري المؤتمر الأوروبي

تألق إبراهيم عادل مع فريقه

واحرز إبراهيم عادل الهدف الثاني له ولفريقه ضد سسكا صوفيا البلغاري بدوري المؤتمر الأوروبي

وسجل عادل هدفين في بطولة المؤتمر الأوروبي حتى الان و قام ب7 مراوغات ناجحة

تألق لافت للنظر لمحمد صلاح مع طرابزون

حقق فريق طرابزون سبور التركي الفوز على فريق هارتس الاسكتلندي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا ليعلن عن تقدم طرابزون بهدف نظيف.

وسجل فرانكولينو دجو الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعد جملة بينه وبين محمد صلاح ليعلن عن الهدف الثاني لصالح طرابزون سبور.

وفي الدقيقة 90+5 تعرض سيدني لوبيز كابرال لاعب طرابزون سبور للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة رفع طرابزون سبور رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بينما توقف رصيد هارتس الاسكتلندي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الـ24.