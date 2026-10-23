جوتيريش يلقي كلمة في جامعة القاهرة.. غداً

يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، غداً السبت، كلمة في جامعة القاهرة أمام حشد من الطلاب والدبلوماسيين، ضمن برنامج زيارته لمصر التي تتزامن مع إحياء يوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر، ذكرى دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، كما تشمل الزيارة لقاءً مع فريق الأمم المتحدة العامل في مصر.

زيارة للتشاور حول التهدئة بين واشنطن وطهران

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن زيارة جوتيريش إلى مصر المقررة من 24 إلى 26 أكتوبر تأتي في إطار مشاوراته المستمرة مع الدول الأعضاء، في ظل الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ودعم الحل الدبلوماسي، مؤكداً أن مصر تشارك بنشاط في هذه الجهود بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.

مباحثات حول غزة والسودان

وأضاف دوجاريك أن جوتيريش سيصل القاهرة صباح السبت، ومن المقرر أن يناقش مع المسؤولين المصريين الجهود المصرية والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة والسودان.

ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، كما يلتقي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن يعود إلى نيويورك صباح الثلاثاء.