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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وفاة شيرين سيف النصر| صور تكشف عن أناقتها وجمالها

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

توفيت الفنانة القديرة شيرين سيف النصر خلال الساعات الماضية، وذلك نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

تعتبر شيرين سيف النصر من أيقونات الموضة بين منافسيها خلال فترة الثمانينات والتسعينات مما جعلها محط أنظار الجميع.

كانت تحرص شيرين سيف النصر على أختيار التصميمات والأزياء المواكبة لأحدث صيحات الموضة، و تتناسب مع قوامها وتكشف عن رشاقتها أيضا.

تفضل شيرين سيف النصر دائما تنسيق المجوهرات و الإكسسوارات والحقائب والأحذية المتناسقة مع ملابسها مما كان يمنحها إطلالة مميزة ومتكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أشتهرت شيرين سيف النصر بتسريحات الشعر وصيحات المكياج المتنوعة  المتعددة التي كانت تظهر بها من حين لآخر.

إليكم الصور…

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
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