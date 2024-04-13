وفاة شيرين سيف النصر| صور تكشف عن أناقتها وجمالها

توفيت الفنانة القديرة شيرين سيف النصر خلال الساعات الماضية، وذلك نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تعتبر شيرين سيف النصر من أيقونات الموضة بين منافسيها خلال فترة الثمانينات والتسعينات مما جعلها محط أنظار الجميع.

كانت تحرص شيرين سيف النصر على أختيار التصميمات والأزياء المواكبة لأحدث صيحات الموضة، و تتناسب مع قوامها وتكشف عن رشاقتها أيضا.

تفضل شيرين سيف النصر دائما تنسيق المجوهرات و الإكسسوارات والحقائب والأحذية المتناسقة مع ملابسها مما كان يمنحها إطلالة مميزة ومتكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أشتهرت شيرين سيف النصر بتسريحات الشعر وصيحات المكياج المتنوعة المتعددة التي كانت تظهر بها من حين لآخر.

إليكم الصور…

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر