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مرأة ومنوعات

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

فارقت الفنانة القديرة شيرين سيف النصر الحياة منذ دقائق قليلة، وذلك نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية كما أوضحت بعد المصادر المقربة منها.

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يعتبرالهبوط الحاد في الدورة الدموية انخفاض ضغط الدم بشكل عام قراءة ضغط دم أقل من 90 ملم زئبق (مم زئبق) للرقم العلوي (الضغط الانقباضي) أو 60 ملم زئبقي للرقم السفلي (الضغط الانبساطي).

ما يعتبر انخفاضًا في ضغط الدم بالنسبة لشخص ما قد يكون مقبولًا بالنسبة لشخص آخر، قد لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي أعراض ملحوظة، أو قد يسبب الدوخة والإغماء،  في بعض الأحيان، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة و يؤدي إلي الوفاة.

أعراض هبوط الدورة الدموية:

 تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم

عدم وضوح الرؤية أو تلاشيها.

الدوخة أو الدوار.

إغماء.

تعب.

صعوبة في التركيز.

غثيان.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون انخفاض ضغط الدم علامة على حالة صحية كامنة، خاصة عندما ينخفض ​​فجأة أو يحدث مع الأعراض.

يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرًا. إن تغيير 20 ملم زئبق فقط — أي انخفاض من 110 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي إلى 90 ملم زئبق في الضغط الانقباضي، على سبيل المثال — يمكن أن يسبب الدوخة والإغماء. والقطرات الكبيرة، مثل تلك الناجمة عن النزيف غير المنضبط، أو الالتهابات الشديدة أو ردود الفعل التحسسية، يمكن أن تكون مهددة للحياة.

انخفاض ضغط الدم الشديد يمكن أن يؤدي إلى حالة تعرف باسم الصدمة. تشمل أعراض الصدمة ما يلي:

الارتباك، وخاصة عند كبار السن.

الجلد البارد والرطب.

انخفاض في لون الجلد (شحوب).

التنفس السريع والسطحي.

نبض ضعيف وسريع.

المصدر: mayoclinic

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