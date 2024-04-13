لن تتوقعها| مكملات غذائية تتحدى الشيخوخة..تعرف عليها

مع تقدمنا ​​في الحياة، فإن الرغبة في الحفاظ على الحيوية والشباب هي هدف إنساني، في حين أن علم الوراثة يلعب دورًا مهمًا في عملية الشيخوخة، فإن تضمين بعض المكملات الغذائية في روتيننا اليومي يمكن أن يعزز الشيخوخة الجيدة من الداخل.

دعونا نلقي نظرة على خمسة مكملات غذائية معروفة بفوائدها المضادة للشيخوخة:

-الكركمين

الكركمين، الموجود في الكركم، معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، تساعد هذه الخصائص في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما يساهم بشكل كبير في الشيخوخة. وفقًا للأبحاث، قد يفيد الكركمين صحة الدماغ، وصحة القلب، ووظيفة المفاصل، مما يجعله حليفًا مهمًا في الكفاح من أجل الشيخوخة الرشيقة.

-​الكولاجين​

الكولاجين، البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ضروري للحفاظ على ليونة الجلد، وصحة المفاصل، والسلامة الهيكلية العامة. ومع ذلك، فإن تخليق الكولاجين يتناقص عادة مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، وتدلي الجلد، وتصلب المفاصل، يمكن أن تساعد ببتيدات الكولاجين في استعادة الكولاجين المفقود، مما يؤدي إلى بشرة مشدودة وشعر وأظافر أقوى وزيادة حركة المفاصل، يوجد الكولاجين بكثرة في مرق العظام وقشور السمك، ولذلك يعتبر الكولاجين البحري من أقوى الأشكال.

-فيتامين سي​

وفقًا للدكتورة ديبيكا كريشنا، المدير العام لشركة Immunosciences، “يشتهر فيتامين C بصفاته المعززة للمناعة، ولكنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد الجذور الحرة والحماية من الأضرار التأكسدية، بالإضافة إلى ذلك، فيتامين C ضروري لتكوين الكولاجين، مما يعزز ليونة الجلد وشفاء الجروح، يساعد فيتامين C في الحفاظ على بشرة شابة ورفاهية عامة من خلال تعزيز أنظمة الدفاع الطبيعية في الجسم وتكوين الكولاجين، يتواجد فيتامين C بكثرة في الحمضيات، ويمتصه الجسم بسهولة.

-الثيانين

ثبت أن الثيانين، وهو حمض أميني موجود في الشاي الأخضر، له خصائص مهدئة وتحسين المزاج. يعزز الثيانين الاسترخاء دون تخدير، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق، وكلاهما مرتبط بالشيخوخة المبكرة. علاوة على ذلك، قد يحسن الثيانين الوظيفة الإدراكية وصحة القلب والأوعية الدموية، مما يوفر مزايا عامة للشيخوخة الصحية.

-ريسفيراترول

ريسفيراترول، وهو بوليفينول موجود في العنب الأحمر والتوت، له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وفقا للدراسات، قد يزيد ريسفيراترول من طول العمر عن طريق تنشيط جينات طول العمر والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والاضطرابات العصبية، قدرة ريسفيراترول على منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات تجعله مكملاً محتملاً لمكافحة الشيخوخة.

المصدر: timesofindia.