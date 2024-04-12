مقاطعة مرة أخرى| ماركة شهيرة تتعرض لتهديدات لهذا السبب.. القصة كاملة

تعرضت علامة تجارية للأزياء الراقية لتهديدات بالمقاطعة بعد أن استأجرت عارضة أزياء إسرائيلية للإعلان عن ملابسها الداخلية.

وبعد أن نشر بائع التجزئة صورة لصن مزراحي وهو يرتدي بعض ملابسه الداخلية على إنستغرام، رد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قائلين "قاطعوا الصهيونية" و"فلسطين حرة".

وكتب آخر: “أعتقد أنه بعد محاولة تحويل المذبحة والجينوسايد في غزة إلى بيان أزياء، فمن المنطقي أن ندعم نموذج الفصل العنصري. أي شخص لديه أي شك في ترك مستوى التواطؤ هنا وما هو الدور الذي كان من الممكن أن تلعبه زارا خلال المحرقة والفصل العنصري في جنوب إفريقيا؟!

وقد تم الرد على هذا النقد اللاذع من قبل النشطاء المؤيدين لإسرائيل، حيث كتب أحدهم: “أنا أقف بفخر مع إسرائيل”.

وكتب آخر: "جلسة تصوير رائعة جعلتني أرغب في شراء المجموعة بأكملها. وإلى جميع المعلقين من كلا الجانبين: من الذي يعطي نظرة خاطفة حول أصل النموذج؟ وليكن الجمال جمالاً أينما أتى."

ونشر مستخدم آخر: “إنها مجرد إنسانة، امرأة، وليست جنسية أو عرقية أو بيان سياسي.

"إنها مجرد امرأة ترتدي ملابس زارا. جميعكم الذين يعلقون على أي نوع من العلم يظهرون عنصريتكم عليها ومنظوركم الضيق”.

المصدر: ‏.thejc