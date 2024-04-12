بفستان أسود.. «أروى» تثير الجدل على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة عبر إنستجرام|شاهد

حرصت أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت أروى الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً قصيراً ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت أروى حذاء أنيقاً ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أروى على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا متناسقًا مع لون بشرتها.