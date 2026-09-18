قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مباريات بلا تعادل.. أرقام استثنائية في الجولة الخامسة للدوري المصري
دعوة صادقة.. أول تعليق من سامح حسين بعد تعرضه لوعكة صحية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل وتعتقل 175 مشتبهاً
باحثو "قومي البحوث" يكشفون مخاطر خفية لحقن التخسيس والتدخين والإجهاد الحراري
بمشاركة 20 إمامًا وواعظًا.. الأزهر والأوقاف يطلقان 3 قوافل دعوية اليوم
هل لف أطراف الموز بورق الألومنيوم يطيل عمره؟.. حقيقة الحيلة المنتشرة
4 صفقات في يناير.. كيف يعيد عموتة تشكيل قائمة الأهلي؟
مع انطلاق العام الدراسي.. 9 توجيهات حاسمة من وزير التعليم العالي للجامعات
رضا سليم يقترب من الرحيل.. الأهلي يحسم مصير المغربي
احتجز زوجته وطفليه وهدد بقتلهم.. مصرع عنصر خطير بعد مواجهة مع الشرطة بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الفني للمسرح يهنئ أشرف زكي بتكريمه في بيروت ومنحه لقب عميد الفنانين والنقابيين بالوطن العربي

أشرف زكي
أشرف زكي
أحمد البهى

هنأ الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح،  الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بمناسبة تكريمه خلال فعاليات مهرجان «الأفضل» بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومنحه لقب «عميد الفنانين والنقابيين في الوطن العربي»، تقديرًا لمسيرته الفنية والنقابية الممتدة وعطائه المتواصل في خدمة الحركة الفنية.

 

 

تكريم أشرف زكي

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات الدكتور أشرف زكي في دعم الحركة الفنية المصرية والعربية، وجهوده في خدمة أعضاء نقابة المهن التمثيلية، ودوره في مساندة زملائه الفنانين، إلى جانب مسيرته الحافلة بالعطاء في مجالي الفن والعمل النقابي.

ويعرب رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره لهذا التكريم، الذي يسلط الضوء على المسيرة الفنية والنقابية للدكتور أشرف زكي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من العطاء والإبداع.

الفنان إيهاب فهمي البيت الفني للمسرح الدكتور أشرف زكي أشرف زكي بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سرقة السيارات

يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

درجات الحرارة

بشرى لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف ومفاجأة بشأن درجات الحرارة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

المصرى البورسعيدي

قرارات قوية من مجلس إدارة المصري بعد تراجع النتائج

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" يحمل قمراً صناعياً عسكرياً من قاعدة بليسيتسك

روسيا تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" يحمل قمراً صناعياً عسكرياً من قاعدة بليسيتسك

المغرب يؤكد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر اعتداءات الحوثيين

المغرب يؤكد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية إثر اعتداءات الحوثيين

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد موجة تعافٍ

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد موجة تعافٍ

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد