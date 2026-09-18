البيت الفني للمسرح يهنئ أشرف زكي بتكريمه في بيروت ومنحه لقب عميد الفنانين والنقابيين بالوطن العربي

هنأ الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بمناسبة تكريمه خلال فعاليات مهرجان «الأفضل» بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومنحه لقب «عميد الفنانين والنقابيين في الوطن العربي»، تقديرًا لمسيرته الفنية والنقابية الممتدة وعطائه المتواصل في خدمة الحركة الفنية.

تكريم أشرف زكي

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات الدكتور أشرف زكي في دعم الحركة الفنية المصرية والعربية، وجهوده في خدمة أعضاء نقابة المهن التمثيلية، ودوره في مساندة زملائه الفنانين، إلى جانب مسيرته الحافلة بالعطاء في مجالي الفن والعمل النقابي.

ويعرب رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره لهذا التكريم، الذي يسلط الضوء على المسيرة الفنية والنقابية للدكتور أشرف زكي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من العطاء والإبداع.