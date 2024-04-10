درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال استقبالها للعيد.

ظهرت درة في الصور بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الموڤ الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج والشفاف، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.