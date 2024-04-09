عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بوسي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور .

txt

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

txt

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

تألقت بوسي في الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت توب و بنطلون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما قفطان طويل لامع بالكامل.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها بهذه الإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي
بوسي أجرأ إطلالات بوسي أحدث أغاني بوسي أخبار طليق بوسي أزمات بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

موضوعات متعلقة

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

ترشيحاتنا

الكهرباء مش هتقطع وفرق طوارئ وماكينات ديزل ..استعدادات الوزارة لعيد الفطر

وزير الخارجية الأمريكي: الكرة في ملعب حماس بشأن وقف إطلاق النار والرهائن

قبل عيد الفطر.. الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى

وزير الخارجية البريطاني: على المجتمع الدولي الاستعداد لاجتياح رفح

بديل مبابي| باريس سان جيرمان يخطط لخطف جوهرة بلباو من برشلونة

دعاء وداع رمضان .. اختم شهر الصوم بكلمات يحبها الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حجب السكر.. قصة هبوط موظف من مستشار وزير التموين لـ سجين لمدة 18عاما

طريقة عمل أرز باللبن أحلى من المحلات

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

فيديو

رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد خلينى أشوفك

أيمن زيدان يروي تفاصيل معاناته بعد رحيل ابنه وشقيقه.. شاهد

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ