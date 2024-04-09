بوسي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور .

تألقت بوسي في الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت توب و بنطلون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما قفطان طويل لامع بالكامل.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها بهذه الإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.