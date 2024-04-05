تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بأبرز الصور و الإطلالات التي ظهرت بها في برنامج العرافة الذي يذاع على قناة النهار.

ظهرت بسمة وهبة في رمضان 2024 بمجموعة من الإطلالات المختلفة و الغير تقليدية التي حرصت من خلالها على التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024، قائلا:" اطلالات بسمة وهبة ببرنامجها الرمضاني الجديد عجزت امامها عن التعبير..لازم اطلالاتها يتم تدريسها بأهم معاهد و مدارس الموضة العالمية لشدة الابداع يلي فيها و كرمال هالطلاب ياخدوا عبرة و دروس لما يدخلوا عالم الموضة عمليا."

تابع: و يلي ابهرني مش التصاميم فقط... بل القماش البيج اللي جربت فيه تعمل الاطلالات "محتشمة" اكثر... يعني واو واو واو شو هالفكرة الذكية و الابداع يلي انعمل بهالاطلالات.... القماش البيج قتلني قتلني."

بسمة وهبة

بسمة وهبة

بسمة وهبة

بسمة وهبة

بسمة وهبة

بسمة وهبة

بسمة وهبة

بسمة وهبة