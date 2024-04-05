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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

بسمة وهبة
بسمة وهبة

حرصت الإعلامية بسمة وهبة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بأبرز الصور و الإطلالات التي ظهرت بها في برنامج العرافة الذي يذاع على قناة النهار.

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ظهرت بسمة وهبة في رمضان 2024 بمجموعة من الإطلالات المختلفة و الغير تقليدية التي حرصت من خلالها على التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024، قائلا:" اطلالات بسمة وهبة ببرنامجها الرمضاني الجديد عجزت امامها عن التعبير..لازم اطلالاتها يتم تدريسها بأهم معاهد و مدارس الموضة العالمية لشدة الابداع يلي فيها و كرمال هالطلاب ياخدوا عبرة و دروس لما يدخلوا عالم الموضة عمليا."

تابع: و يلي ابهرني مش التصاميم فقط... بل القماش البيج اللي جربت فيه تعمل الاطلالات "محتشمة" اكثر... يعني واو واو واو شو هالفكرة الذكية و الابداع يلي انعمل بهالاطلالات.... القماش البيج قتلني قتلني."

 

بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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