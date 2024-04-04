زوجة عماد متعب تبهر متابعيها بإطلالة مميزة| شاهد

حرصت يارا نعوم زوجة عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت زوجة متعب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الشيفون الشفاف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت يارا نعوم زوجة عماد متعب بمجوعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة متعب على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الغير مبالغ فيها.