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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نيكول سابا تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت نيكول سابا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم بالقماش المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.

وتزينت نيكول سابا بمجموعة من المجوهرات الراقية والفخامة التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيكول سابا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا
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