نيكول سابا تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نيكول سابا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة واتسم بالقماش المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.

وتزينت نيكول سابا بمجموعة من المجوهرات الراقية والفخامة التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيكول سابا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

نيكول سابا