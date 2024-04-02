إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفت إلهام شاهين، الأنظار في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت قفطانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأزرق المزين بالنقوشات والتطريزات ذات اللون الفضي.

لم تبالغ إلهام شاهين في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير الانسيابي، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.