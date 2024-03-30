حقيبة هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| سعرها خرافي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مميزة، مرتدية فستان طويل مصنوع من القماش الشيفون اللبني الشفاف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكنه زين بالريش.

قد حمل فستان هيفاء وهبي توقيع مصممة الأزياء رغدة شبر، ونسقت معها حقيبة يد لامعة من دار أزياء Gucci يصل سعرها إلى 4900 يورو، أي ما يعادل 250 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي