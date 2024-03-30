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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

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تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الشيفون اللبني الشفاف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكنه زين بالريش.

انتعلت هيفاء وهبي حذاءً أنيقًا ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش متوسطة الحجم باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي
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