ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال إستضافتها في بودكاست "بيج تايم Bigtime".



تألقت ياسمين صبري بإطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المنقوش بالكامل.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ولقد لفتت الأنظار بساعة يد فخامة من Royal Oak Quartz ، وتميز التصميم بـ 40 ماسة قطع، كما اتسم بعلبة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا وعلامات ساعات مركبة من الذهب الأصفر وعقارب Royal Oak ذات طلاء برّاق.



و بلغ سعر ساعة ياسمين صبري نحو 39100 فرنكاً سويسرياً، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



ياسمين صبري